Beşiktaş'ta eğlence mekanı çıkışı dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdı

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanı çıkışı Umut E ile 7 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Umut E. kaldırım taşıyla başında yaralandı. Olayın ardından belindeki silahı çıkaran Umut E. gruba silahıyla ateş açtı ve 7 kişiyi yaraladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanı çıkışı yaşanan kavga dehşete düşürdü. Kaldırım taşıyla başından yaralanan genç, 7 kişiye kurşun yağdırdı. Vişnezade Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta gece saatlerinde eğlence mekanı çıkışında Umut E. ile aynı mekandan çıkan 7 kişi arasında tartışma çıktı.

7 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kaldırım taşıyla başından yaralanan Umut E'nin belindeki silahı çıkararak ateş açması sonucu Efe Ş. (22), Yunus Emre D. (23), Melül E. (23), Muhammed Enes K. (26), Yusuf G. (23), Selim Y. (23) ve Mahmud N. (20) bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Umut E, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ayrıca, saldırıda yaralanan Melül E.’nin 12, Yunus Emre D.’nin ise bir suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, saldırganın silahla ateş açtığı anlar bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.