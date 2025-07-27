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 | Yusuf Özgür Bülbül

Beton mikseri motosikleti ezdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Antakya-Reyhanlı yolu üzerindeki Müze Kavşağı'nda, bir beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletin arkasında oturan 30 yaşındaki Mustafa Arzu olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Ali Uçman da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kazada iki genç yaşamını yitirdi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 23:56

'da beton mikserinin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Müze kavşağında yaşandı. Bir firmaya ait , motosikletle çarpıştı.

Beton mikseri motosikleti ezdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kazada motosiklet sürücüsü Ali Uçman ağır yaralanırken, arkasında oturan Mustafa Arzu (30) hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beton mikseri motosikleti ezdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Arzu'nun cenazesi ise morga götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Uçman da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beton mikseri sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#hatay
#kazalar
#beton mikseri
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#Motosiklet Güvenliği
#Ölüler
#Yaşam
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