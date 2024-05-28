Beyaz Saray'da dikkat çeken detay! Türkiye'den gidiyor

28 May 2024 14:03 - Güncelleme : 28 May 2024 14:19

Ülkemizde yaklaşık 5 bin tane ruhsatlı mermer sahası bulunurken 3 bine yakın da mermer işletme izinli ocak bulunuyor. Türkiye'deki mermer yatakları ve ocaklarının pek çoğu milattan önce Romalılar, Bizanslılar ve Yunanlar tarafından işletilmiştir.

Milattan önce 7.Yüzyıla kadar giden tarihi ile en eski doğal taş arasında olan mermerleri günümüzde de dünyaya ihraç eden konumdayız. Dünyanın önemli yerlerinde ve yapılarında Türk mermerlerini görmek oldukça mümkün.

Dünyaca ünlü ‘Elazığ Vişne’ mermerleri, ABD’nin Başkanlık Sarayı Beyaz Saray’da, Suudi Arabistan’da bulunan Sefa ile Merve bölgesinde, Hindistan ve Fransa Parlamentosunda kullanılıyor.

Vatikan’ın en önemli kiliselerinden Saint Pierre’nin sütunlarında Afyon İscehisar’dan giden mermerler kullanılmıştır.

İstanbul’da bulunan Dolmabahçe Sarayında da Marmara Mermeri olarak bilinen mermerler kullanılmıştır. Yine İstanbul’da bulunan Yerebatan sarnıcı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii gibi önemli yerlerde meşhur Türk mermerinin izlerine rastlanır.

Yapımına M.Ö 3000 yıllarında başlanan ve Roma döneminde tamamlanan, kenti baştan başa çevreleyen tarihi Diyarbakır surlarının yapımında yörede yaygın olarak bulunan Karacadağ mermerleri kullanılmıştır.

"TÜRK MERMERİ DÜNYA'DA ÇOK MEŞHUR"

Doğal taşların üretim süreci ve ihracatı noktasında tgrthaber.com'a özel açıklamalarda bulunan Kuvars Mermer Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Keleş şunları ifade etti:

"Ülkemizin doğal taşları, dünya genelinde tanınan ve takdir edilen bir zenginliğe sahiptir. Bu taşlar, hem estetik hem de işlevsel açıdan büyük bir çeşitlilik sunar. Traverten, ülkemizde yaygın olarak bulunan traverten, sıcak renkleri ve gözenekli yapısıyla bilinir.

Antik Roma döneminden beri kullanılan bu taş, binaların dış cephesinde ve iç mekanlarda sıklıkla tercih edilir. Mermer, Türkiye'nin en ünlü doğal taşlarından biridir ve dünya çapında bilinir.

Özellikle Marmara bölgesinde, Afyon, Bilecik ve Muğla gibi illerde çıkarılır. Beyazdan siyaha kadar farklı renk tonlarına sahip olan mermer, heykellerden yapı malzemelerine kadar birçok alanda kullanılır. Oniks, şeffaf ve yarı saydam bir taştır. Renk skalası geniş olup, siyah, beyaz, kahverengi ve yeşil tonlarında bulunabilir. Takı tasarımında ve dekorasyonda sıkça kullanılır.

Dünya’da en fazla rezervin Türkiye olmasına rağmen ithal taşlara talep var. Doğal taşlarımız Dünya’da bilinen olmasına rağmen inşaat projelerinde bu taşlarımıza az yer verilmektedir.

Devletimiz madenlere karşı gerekli ilgi alakasını ve desteğini göstermek için gerekli adımları atıyor. 2022 yılında Balıkesir'de Türkiye'nin ilk maden lisesinin açılışı gerçekleşti. Gençlerimiz için büyük bir hizmet olarak görüyoruz. Umarım gençlerimiz de bunu iyi değerlendirir."