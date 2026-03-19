Beykoz’da feci kaza! İETT otobüsü kaldırıma çarptı: 4 yaralı

Beykoz Göksü Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İETT otobüsü yokuşlu yolda seyir halindeyken şoförünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle elektrik direğine çarptı.

4 YOLCU YARALANDI

Kaza sonucu otobüs içinde bulunan 4 yolcu yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.