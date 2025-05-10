Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Korkunç kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Beylikdüzü Haramidere'de bir metrobüs öndeki başka bir metrobüse çarptı. Çarpma sonrası çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA 2'Sİ AĞIR 14 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki 2'si ağır 14 yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlanıyor. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

AÇLIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Kazanın yaşandığı Haramidere metrobüs durağı havadan görüntülendi. Ekiplerin ise kazanın meydana geldiği duraktaki çalışmaları devam ediyor.