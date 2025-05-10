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 | Bengül Arıca

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çanakkale-Ezine Karayolunda yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili Bakan Tunç sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tunç, kazayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 15:10

Çanakkale’de saat 13.00 sıralarında bir benzin istasyonu yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÇANAKKALE VALİSİ ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılıyor.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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