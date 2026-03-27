Beylikdüzünde lisede korku dolu anlar: Deney sırasında patladı, öğrenciler yaralandı

Beylikdüzünde bulunan Yaşar Acar Fen Lisesinde öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Kimya laboratuvarında deney yapan öğrenciler gazların patlaması sonucu yaralandı.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 21:52
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 21:52

Yaşar Acar Fen Lisesindeki laboratuvarda deney sırasında meydana gelen patlamada öğrenciler zarar gördü.

Beylikdüzü'ndeki bir lisede kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yapıldığı sırada meydana gelen patlamada öğrenciler yaralandı.
Deney sırasında ufak çaplı patlama oldu.
Deney yapan 4 öğrenci yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı.
Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edildi, 2'si ise hastaneye kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki lisede, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada ufak çaplı oldu.

DENEY YAPAN ÖĞRENCİLER YARALANDI

Deney yapan 4 öğrenci, yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı.

İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 2 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mahmutbey’de zincirleme kaza: 6 Jandarma personeli yaralandı
Freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı! Erzincan'da feci kaza
