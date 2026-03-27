Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesindeki laboratuvarda deney sırasında meydana gelen patlamada öğrenciler zarar gördü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beylikdüzünde lisede korku dolu anlar: Deney sırasında patladı, öğrenciler yaralandı Beylikdüzü'ndeki bir lisede kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yapıldığı sırada meydana gelen patlamada öğrenciler yaralandı. Deney sırasında ufak çaplı patlama oldu. Deney yapan 4 öğrenci yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı. Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edildi, 2'si ise hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki lisede, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada ufak çaplı patlama oldu.

DENEY YAPAN ÖĞRENCİLER YARALANDI

Deney yapan 4 öğrenci, yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı.

İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 2 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.