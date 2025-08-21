Beylikdüzü E-5'te Makas Kazası: Trafik felç oldu!

Beylikdüzü'nde iddiaya göre makas atan sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi E-5 Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

İddiaya göre, otomobilin sürücüsü M.Ö trafikte makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle aydınlatma direğine çarptı. O esnada şeridinde seyreden minibüste önünde direğe çarpan otomobile çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada M.Ö isimli sürücü yaralanırken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.Ö'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.