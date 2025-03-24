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 | Baran Aksoy

Bile bile ölüme gitti! Gizli gizli içtiği son sigara sonu oldu

Nevşehir’de KOAH ve uyku apnesi rahatsızlığı olan 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken, gizli gizli sigara içip geldikten sonra odasında ölü halde bulundu. ölü bulundu. Solunum cihazına bağlı olarak yatması gereken gencin yerde cihaza bağlanmadan yattığını gören ekipler durumu şüpheli olarak değerlendirdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 10:37

Nevşehir'de yaşayan 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken, gece saatlerinde hava almak için evinden dışarı çıktı. Bir süre dışarıda vakit geçirdikten sonra evine dönen Çapaçeken, odasına geçti. Yakınları Çapaçeken'i kontrol etmek için odaya girdiklerinde şoke oldular. Çapaçeken yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Tolga Çapaçeken’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Solunum cihazına bağlı olarak yatması gereken ve KOAH ile uyku apnesi rahatsızlığı bulunan Çapaçeken’in yerde, cihaza bağlı olmadan yatması şüpheli bulundu. Bunun üzerine sağlık ekipleri, durumu polis ve adli makamlara bildirdi.

GİZLİCE SİGARA İÇİYORMUŞ...

Daha önce KOAH ve uyku apnesi nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve taburcu edilen Tolga Çapaçeken’in, zaman zaman gizlice dışarı çıkarak sigara içtiği ifade edildi. Olay gecesi de sigara içmek için dışarı çıktığı, ardından evine dönerek odasına girdiği, ancak rahatsızlığı nedeniyle oksijen cihazına bağlanamadan yere yığıldığı öne sürüldü.

SİGARA İÇERKEN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, Çapaçeken’in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, sigara içerken çekilen bir fotoğrafını koyarak, “Kokuna sarılıp sarhoş olmak varken, sensizliğin hüznüne sığınıp berduş oldum ya. İşte o bana koyuyor” ifadelerini yazdığı öğrenildi.

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