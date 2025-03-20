Kar ve tipi ulaşımı durdurdu: Nevşehir-Aksaray Karayolu'unda araçlar mahsur kaldı!

İstanbul
Yurdun bazı bölgelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Nevşehir-Aksaray karayoluunda yoğun tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri art arda geldi. Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Karaman, Konya, Aksaray, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Ordu ve Yozgat illerinde okullar tatil edildi. Nevşehir-Aksaray Karayolu'nda şiddetli tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.
Nevşehir-Aksaray Karayolu'unda yoğun tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı.