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 | Yusuf Özgür Bülbül

Eğitime kar engeli: Birçok şehirde okullar tatil edildi!

Yurdun bazı noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar tatili haberleri peş peşe geldi. Kayseri, Kırşehir, Ordu ve Yozgat valilikleri okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte detaylar…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 21:58

Ordu Valiliği, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

5 İLÇEDE KISMİ ARA

Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

İstanbul ve 34 ilde eğitime kar tatili

YOZGAT’TA OKULLAR TATİL

Yozgat'ta il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "20 Mart 2025 Perşembe günü il merkezi ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve tipi nedeni göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 20 Mart 2025 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Yaşlı, hamile ve engelli personelde idari izinli sayılacaktır" denildi.

KAYSERİ MALATYA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kayseri-Pınarbaşı yolu kar nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, yolda çok sayıda kaza meydana geldi. Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından oluşan tipi nedeniyle Kayseri-Pınarbaşı karayolu trafiğe kapatılırken, yolda çok sayıda kaza meydana geldi.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ DUYURDU

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

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Sıkça Sorulan Sorular

KAR YAĞIŞI NASIL OLUR?
Bulutun yüksekliğindeki hava, sıfır derecenin altına düştüğünde toz parçacıklarının çevresinde yoğunlaşmış damlacıklar donarak kristalleşir. Oluşan minik buz kristalleri zamanla birleşir, büyür ve ağırlaşır. Bulutta tutunamayacak kadar ağırlaştıklarında da birer kar tanesi olarak yeryüzüne düşerler.
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