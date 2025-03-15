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 | Sule Altinel

Ankara'ya kar geliyor! Valilik gün vererek uyardı: Sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düşecek

Ankara Valiliği, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle uyarılarda bulundu. Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, çarşamba gününden itibaren yerine kara bırakması bekleniyor. Sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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Ankara'ya kar geliyor! Valilik gün vererek uyardı: Sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düşecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 06:43
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 06:46

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle il genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."

Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

https://x.com/AnkaraValiligi/status/1900560357820690687

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