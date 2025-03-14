Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin de altı çizildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 15:31

AKOM İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. 19-20 Mart tarihlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağının duyurulduğu açıklamada soğuk hava dalgası ve fırtınanın da etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji uyardı! Sıcak havaya veda: Yeniden kar geliyor

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi. Kentte pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarına gerileyeceği kaydedilen açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

İstanbul'da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uyardı! Sıcak havaya veda: Yeniden kar geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı

Sıkça Sorulan Sorular

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Mart ayının ortasına gelirken İstanbul'da hafta sonu planları yapanlar için hava durumu merak konusu. 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günleri şehirde hava nasıl olacak? Detaylı öngörülere göre hafta sonunun hava durumu raporu şöyle: Cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 11 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar hafif esintili olacak, bu nedenle dışarıda vakit geçirecekler için elverişli bir hava bekleniyor. Pazar günü hava parçalı bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık gündüz 24 dereceye kadar çıkacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise 14 derece civarında olacak. Genel olarak bahar havasının hissedildiği, keyifli bir hafta sonu beklentisi var. Açık hava aktiviteleri için uygun: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ve yağış beklenmiyor. Hafif esintili bir hava olacak: Sabah erken saatlerde serinlik hissedilebilir. Güneşli saatleri değerlendirin: Özellikle öğle saatlerinde hava oldukça ılıman olacak.
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#meteoroloji
#fırtına
#Akom
#soğuk hava
#kar yağışı
#tahmin
#lodos
#Kar Yağışı
#Yoğun Kar Yağışı
#İstanbul Kar Yağışı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.