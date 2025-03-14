AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Mart ayının ortasına gelirken İstanbul'da hafta sonu planları yapanlar için hava durumu merak konusu. 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günleri şehirde hava nasıl olacak? Detaylı öngörülere göre hafta sonunun hava durumu raporu şöyle: Cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 11 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar hafif esintili olacak, bu nedenle dışarıda vakit geçirecekler için elverişli bir hava bekleniyor. Pazar günü hava parçalı bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık gündüz 24 dereceye kadar çıkacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise 14 derece civarında olacak. Genel olarak bahar havasının hissedildiği, keyifli bir hafta sonu beklentisi var. Açık hava aktiviteleri için uygun: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ve yağış beklenmiyor. Hafif esintili bir hava olacak: Sabah erken saatlerde serinlik hissedilebilir. Güneşli saatleri değerlendirin: Özellikle öğle saatlerinde hava oldukça ılıman olacak.