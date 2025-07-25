Bilecik’te korkunç kaza! Plakasız motor ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı olan Balçıkhisar köyü bölgesinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Kerem Y. idaresindeki motosiklet karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan arkadaşı Yaşariye Y. yola savruldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Kerem Y. hemen hastaneye kaldırıldı. Yaşariye Y. ‘nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.