Bilecik'te yolcu otobüsüne tır çarptı: Çok sayıda yaralı var

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan tır, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çok sayıda yaralının olduğu kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR YOLCU OTOBÜSÜNÜ BİÇTİ

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Bursa plakalı dorse plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde Ardahan plakalı plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

ÇOK SAYIDA YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı. Tır şoförünün durumunun ağır olduğu, otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişinin ise hafif yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametine trafiğe kapandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün olay yerine gelmesi beklenirken ekipler incelemelerde bulundu.