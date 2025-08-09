Bilecik'te tır ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Yenişehir-Bilecik kara yolunda Pelitözü Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Selda Ateş (53) idaresindeki otomobil, H.P. (55) isimli şahsın idaresindeki çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil hurdaya döndü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince, otomobil sürücüsü Selda Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan M.E.A. (13) ve A.S.A. (17) ile tır sürücüsü H.P. olmak üzere kazada yaralanan 3 şahsın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.