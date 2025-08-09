Menü Kapat
Arama Kapat
30°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Kadının üzerine sopayla yürüdü

İstanbul Şişli'de trafikte yaşanan kavga kameraya yansıdı. Bir kişi tartıştığı kadının üzerine sopayla yürüdü. Aranan şahıs yakalandı.

Şişli'de trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Nişantaşı'nda görüntülenen olayda sürücü eline sopayı alarak kadının üzerine yürüyüp dehşet saçtı.

Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Kadının üzerine sopayla yürüdü

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teşvikiye Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde araçtan inen bir kişinin tartıştığı kadını sopayla üzerine yürüyerek tehdit ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheli M.G.E, ekiplerince gözaltına alındı.

"KOLUMU SIKTIN"

Görüntülerde, tarafların tartıştığı, sürücünün sopayla kadına yöneldiği ve bağırdığı, çevredekilerin ise müdahale ettiği anlar yer aldı. Kadının "kolumu sıktın" diyerek tepki gösterdiği ve sinir krizi geçirdiği anlar da görüntülere yansıdı. Kavga nedeniyle yolda trafik akışı bir süre durdu. Sürücünün aracına binip bölgeden ayrılmasıyla trafik normale döndü.

Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Kadının üzerine sopayla yürüdü

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilen M.G.E'nin, "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

ETİKETLER
#polis
#şiddet
#İstanbul
#Gözetim
#Trafik Kavgasi
#Sopak Saldırısı
#Yaşam
