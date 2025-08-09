Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Kadının üzerine sopayla yürüdü

Şişli'de trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Nişantaşı'nda görüntülenen olayda sürücü eline sopayı alarak kadının üzerine yürüyüp dehşet saçtı.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teşvikiye Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde araçtan inen bir kişinin tartıştığı kadını sopayla üzerine yürüyerek tehdit ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheli M.G.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"KOLUMU SIKTIN"

Görüntülerde, tarafların tartıştığı, sürücünün sopayla kadına yöneldiği ve bağırdığı, çevredekilerin ise müdahale ettiği anlar yer aldı. Kadının "kolumu sıktın" diyerek tepki gösterdiği ve sinir krizi geçirdiği anlar da görüntülere yansıdı. Kavga nedeniyle yolda trafik akışı bir süre durdu. Sürücünün aracına binip bölgeden ayrılmasıyla trafik normale döndü.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilen M.G.E'nin, "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.