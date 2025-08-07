Bilgisayar fanı içerisinden çıkanlar şoke etti! Binlerce adet ele geçirildi

Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesinde 5 Ağustos'ta A.B. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı.

BİLGİSAYAR FANI İÇERİSİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evde yapılan aramalarda bilgisayar fanı içerisine zulalanmış 2 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B., TCK'nın 188. maddesine göre "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.