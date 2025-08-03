Hatay'da korku dolu anlar! Boğulmak üzere olan 2 kız çocuğu son anda kurtarıldı

İstanbul
Hatay’da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla serinlemek için denize giren iki kız çocuğu, Samandağ Çevlik Sahili’nde rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Çocukların denizde çırpındığını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar hızla harekete geçerek kurtarma operasyonu başlattı.
Korku dolu anlar kameraya yansırken, çocuklar kıyıya çıkarılarak ilk müdahale sahilde yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.