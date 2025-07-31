Boğulma tehlikesi geçiren genç için seferber oldular! Örnek olan görüntüler kamerada

Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi Tosmur Sahili’nde meydana gelen olayda, sahilde denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalar nedeniyle geri dönmekte zorlanan gencin yardım çığlıklarını duyan sahildeki cankurtaran ve vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 100 metre açıkta dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren gence ilk olarak cankurtaran tarafından can simidi ulaştırıldı. Sahile vuran dalgaların kuvvetli olması nedeniyle zorluk çeken genç can simidine bağlı olan halat sahilde bulunan vatandaşlar tarafından oluşturulan insan zinciri ile çekilerek boğulma tehlikesi atlatan genç kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.