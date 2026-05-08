Yaşam
 | Özge Sönmez

Bilim dünyası Erzincan'a gözünü dikti! Depremde bile birleşmediler: 'Bu olağanüstü bir durum'

Erzincan’daki Ekşisu Mesire Alanı, ender rastlanan jeolojik fenomen bilim dünyasının odağı haline geldi. Bölgede birbirinden farklı özelliklere sahip 5 ayrı su kaynağı yıllardan beri birbirine karışmadan akıyor. Uzmanlar bu durumu dünyada nadir görülen doğal oluşumlardan biri olarak görüyor.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 09:23

Erzincan’daki Ekşisu Mesire Alanında birbirinden farklı özelliklere sahip 5 ayrı su kaynağı, aynı noktadan yeryüzüne çıkmasına rağmen yıllardır birbirine karışmadan akıyor. 1992 Erzincan depreminde bile birbirine karışmayan sular uzmanlar tarafından nadir bir oluşum olarak görülüyor.

KENDİ KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİ KORUYORLAR

Ekşisu bölgesinde ekşisu, kükürtlü su, tatlı su, sıcak su ve mineralli maden suyu, dar bir alanda yüzeye çıkarak kimyasal özelliklerini korumayı sürdürüyor. Uzmanlar, bu durumun dünya ölçeğinde nadir görülen doğal oluşumlardan biri olduğunu belirtiyor.

"1992 DEPREMİNDE BİLE BU SULAR BİRLEŞMEDİ"

Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, Ekşisu’nun dünya çapında eşine az rastlanan bir alan olduğunu ifade ederek, "Çok küçük bir alanda farklı özelliklere sahip beş ayrı su kaynağı yan yana bulunuyor. Ekşisu, Horhor olarak bilinen kükürtlü su, çinko oranı yüksek ve ayak sağlığına iyi gelen su, tatlı su ve sıcak su birbirine karışmadan yüzeye çıkıyor. 1992 depreminde bile bu sular birleşmedi. Bu gerçekten olağanüstü bir durum" dedi.

TURİZME DE KATKI SAĞLAYABİLİR

Ekşisu’nun yalnızca jeolojik açıdan değil, biyolojik açıdan da önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Ayan, sazlık bölgelerin göçmen kuşlar için konaklama alanı oluşturduğunu, ayrıca "Erzincan Sütotu" olarak bilinen endemik bitki türüne de ev sahipliği yaptığını söyledi.
Bölgenin jeopark ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Ayan, Ekşisu’nun korunarak Erzincan’ın tanıtımında önemli bir değer haline getirilmesinin hem turizme hem de ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.

