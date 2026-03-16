Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Tam bin 500 yıllık! Antik kentte bulunan mozaikteki yazı şaşkına çevirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Syedra Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında hemen her gün yeni mozaiklere ulaşılıyor. Bu kapsamda son bulunan mozaik ise oldukça dikkat çekti. 4 ile 6. yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen ve 15 metrekarelik büyüklüğe sahip olan mozaikte "Kıskanan çatlasın" ifadesinin yer aldığı tespit edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 14:57

Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan Syedra Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ediyor.

“MOZAİĞİN 4 İLE 6. YÜZYILLAR ARASINA TARİHLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ."

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, yaptığı açıklamada kentin en büyük konutlarından birinde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında önemli bir bulguya ulaştıklarını ifade etti.

Yapının, merkez giriş bölümünde çok iyi korunmuş bir mozaiğin ortaya çıkarıldığını belirten Ergürer, "Geometrik ve çeşitli çiçek motiflerinden oluşan mozaikte henüz ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Mozaiğin 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendiğini düşünüyoruz." dedi.

“BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU"

Yaklaşık 15 metrekarelik mozaiği özel kılan unsurun üzerinde iki yazıt bulunması olduğunu kaydeden Ergürer, şöyle devam etti:

"Mozaiğin orta bölümünde 'güle güle kullan' ya da 'şansla kullan' anlamına gelen bir ifade yer alıyor. Odanın giriş kapısı bölümünde ise yuvarlak bir bordür içerisinde ikinci bir yazıt bulunuyor. Bu yazıtın biraz da mecazi bir anlamı var. Yazıttaki ilk kelime 'kıskançlık' ya da 'kıskanan', ikinci kelime ise 'çatlayan, patlayan' anlamına geliyor. Günümüzde de kullandığımız 'kıskanan çatlasın' ifadesine karşılık gelen bir anlatım söz konusu. Yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının giriş bölümünde böyle bir ifadeyle karşılaşmak bizler için büyük bir sürpriz oldu."

Ergürer, yapının Syedra'nın önemli konutlarından biri olduğunu değerlendirdiklerini, kazı ve onarım çalışmaların konutun belli noktalarında süreceğini kaydetti.

“2. YÜZYILDAN 7. YÜZYILA KADAR KULLANILMIŞ”

Üç katlı yapının kuzey bölümünde ikinci ve üçüncü katlara ait girişler bulunduğunu anlatan Ergürer, "Çok sayıda odaya ve ortada merkezi bir avluya sahip yapı, milattan sonra 2. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar kullanılmış. Bu süreçte ev sahipleri değişmiş, yeni mekanlar eklenmiş, katlar çıkılmış ve bazı bölümler kapatılmış. Daha sonraki dönemlerde bu mozaikli bölümün giriş kısmı ve üzeri kapatılmış. Mozaiğin üzerinin kapatılmış olması, günümüze kadar bu kadar sağlam ulaşmasını sağlamış." diye konuştu.

Onarım çalışmalarıyla mozaiğin ve yapının koruma altına alındığına dikkati çeken Ergürer, temizlik çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Kazı ekibinde yer alan konservatör-restoratör Selma Yağcı da kazı sırasında ortaya çıkarılan mozaiğin tespitinin ardından onarım sürecine başladıklarını söyledi.

Mozaiğin genel durumunun iyi olduğunu belirten Yağcı, "Lokal acil müdahale gerektiren alanlar oldu. Ardından bordür uygulaması yaptık. Dağılan bölümlerin tespitini yaparak toparladık. Parçaları yerlerine aldıktan sonra derz dolgularını gerçekleştirdik. Lokal çalışmaların ardından yüzey koruyucu uygulayarak süreci tamamladık." ifadelerini kullandı.

