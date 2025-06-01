Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bingöl beşik gibi! Geceden beri sallanıyorlar

Bingöl’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem dahil gece saatlerinden bu yana 17 kez sallandığı rapor edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bingöl beşik gibi! Geceden beri sallanıyorlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 17:39

Bingöl’de son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen toplam 17 deprem kaydedildi. Depremlerin 16’sı Kiğı ilçesi merkezli olurken, biri Bingöl merkezinde gerçekleşti.

https://x.com/DepremDairesi/status/1929108868644118638

EN BÜYÜK DEPREM ÖĞLEN VURDU

AFAD’ın aktardığı bilgilere göre; ilk sarsıntı saat 00.58’de 2,8 büyüklüğünde, sonuncusu ise saat 15.32’de 2,4 büyüklüğünde meydana geldi. Gün içindeki en büyük deprem ise saat 12.26’da Kiğı merkezli olup, 4,4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bingöl beşik gibi! Geceden beri sallanıyorlar

VALİ USTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre bugün saat 12.26’da, merkez üssü Kiğı ilçemiz Özlüce Barajı yakınları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, 7.02 km derinlikte gerçekleşmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbim beterinden korusun diyoruz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/ahusta07/status/1929119876322365541

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ege Denizi'nde peş peşe depremler!
Son dakika | Bingöl'de şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.