Bingöl beşik gibi! Geceden beri sallanıyorlar

Bingöl’de son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen toplam 17 deprem kaydedildi. Depremlerin 16’sı Kiğı ilçesi merkezli olurken, biri Bingöl merkezinde gerçekleşti.

https://x.com/DepremDairesi/status/1929108868644118638

EN BÜYÜK DEPREM ÖĞLEN VURDU

AFAD’ın aktardığı bilgilere göre; ilk sarsıntı saat 00.58’de 2,8 büyüklüğünde, sonuncusu ise saat 15.32’de 2,4 büyüklüğünde meydana geldi. Gün içindeki en büyük deprem ise saat 12.26’da Kiğı merkezli olup, 4,4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

VALİ USTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre bugün saat 12.26’da, merkez üssü Kiğı ilçemiz Özlüce Barajı yakınları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, 7.02 km derinlikte gerçekleşmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbim beterinden korusun diyoruz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/ahusta07/status/1929119876322365541