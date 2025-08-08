Bingöl’de 2 hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Bingöl’de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Yado Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.