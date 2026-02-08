Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı! Baba ile oğlu can verdi, 3 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 20:41

- kara yolunun 10’uncu kilometresinde öğle saatlerinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı! Baba ile oğlu can verdi, 3 kişi yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı! Baba ile oğlu can verdi, 3 kişi yaralandı

BABA VE OĞLU TEDAVİ SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralılardan Aydın Kayuntu (55), ve oğlu Kerim Kayuntu (22) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanede tedavisi sürerken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

