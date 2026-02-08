Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı! Baba ile oğlu can verdi, 3 kişi yaralandı

Bingöl-Genç kara yolunun 10’uncu kilometresinde öğle saatlerinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA VE OĞLU TEDAVİ SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralılardan Aydın Kayuntu (55), ve oğlu Kerim Kayuntu (22) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanede tedavisi sürerken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.