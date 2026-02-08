Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı! Baba ile oğlu can verdi, 3 kişi yaralandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bingöl-Genç kara yolunun 10’uncu kilometresinde öğle saatlerinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralılardan Aydın Kayuntu (55), ve oğlu Kerim Kayuntu (22) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların hastanede tedavisi sürerken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.