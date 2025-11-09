Bingöl'de 3 gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastasından acı haber!

Bingöl'de 3 gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy ölü bulundu.

Yenimahalle'de oturan ve 6 Kasım'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

KIRSALDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine polis, jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve sivil toplum örgütlerinden oluşan ekipler, Uzunboy'un bulunması için kent merkezi ve kırsalda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, dron desteğiyle havadan ve karadan yürüttüğü arama sonucunda Uzunboy'un cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Dügernan köyü kırsalında buldu.

Uzunboy'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.