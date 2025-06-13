Bingöl'de feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

İstanbul
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada yürekler ağza geldi. Yolcu otobüsünün refüje çarparak devrilmesi sonucu otobüs şoförü ve 2 yolcu ağır yaralandı.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir yolcu otobüsü köprüde refüje çarparak devrildi. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. M.A. (45) idaresindeki yolcu otobüsü, Bingöl-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisindeki köprüde refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile yolcular H.A. (27) ve M.S. (22) ağır yaralandı. Sürücü, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.