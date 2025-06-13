Bingöl'de feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir yolcu otobüsü köprüde refüje çarparak devrildi. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. M.A. (45) idaresindeki yolcu otobüsü, Bingöl-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisindeki köprüde refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada, sürücü ile yolcular H.A. (27) ve M.S. (22) ağır yaralandı. Sürücü, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.