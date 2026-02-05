Menü Kapat
Yaşam
 Şenay Yurtalan

Bir elinde makas, bir elinde mikrofon! Sıradaki şarkı tüm tıraş olanlara gelsin

Elazığ’da 28 yıldır kuaförlük yapan Serkan Yılmaz, bir elinde makas diğer elinde mikrofonla müşterilerine şarkılar eşliğinde hizmet sunuyor. Mesleğine aşık olduğunu belirten Yılmaz müşterilerine pop ve rock türünde eserler seslendiriyor.

Elazığ’da kuaförlük yapan Serkan Yılmaz, farklı tarzıyla dikkat çekiyor. 40 yaşındaki Yılmaz müşterilerini tıraş ederken mikrofon kullanarak şarkı söylüyor. Karaoke ve mini konser formatında geçen tıraş süreci, dükkana gelen vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Bir elinde makas, bir elinde mikrofon! Sıradaki şarkı tüm tıraş olanlara gelsin

“MESLEĞİMİ SEVMİYORUM, ONA AŞIĞIM”

Söylediği şarkılarla kuaförlük mesleğini icra eden Serkan Yılmaz, "28 yıldır bu mesleğin içindeyim ve 40 yaşındayım. Ben mesleğimi sevmiyorum, mesleğime aşık bir insanım. İşimi büyük bir sevgiyle yapıyorum. Bunun yanı sıra şarkı da söylüyorum, insanların sıkılmamasını, daha mutlu olmasını istiyorum. Müşterilerimin mutluluğu benim için her zaman ön plandadır. İsterim ki müşterilerim buradan mutlu ayrılsın ve onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Çok şükür, müşterilerimin tıraşlarını doğal bir şekilde yapar, onları mutlu bir hâlde uğurlarım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Serkan'la berabersiniz. Tıraş olmak önemli değil, önemli olan birlikte bir kahve içmek. Bu arada kahvem de çok meşhurdur. Herkesi mutlaka bir kahveye beklerim" ifadelerini kullandı.

Bir elinde makas, bir elinde mikrofon! Sıradaki şarkı tüm tıraş olanlara gelsin

"BURAYA GELDİĞİMDE HAYAT ENERJİM ARTAR”

Uzun yıllardır Serkan Yılmaz’dan hizmet alan müşterilerden Emir Karagöl, "Buraya geldiğimde hayat enerjim artar. Görmüş olduğunuz üzere, şarkı eşliğinde keyifli bir tıraş oluyoruz. Millet Mozart dinler, ben Serkan abimi dinlerim. Bir diğer önerim ise buranın kahvesidir. Serkan Bey'in özel, spesiyal kahvesi gerçekten çok güzeldir. Bunu denemeden ve buraya uğramadan geçmeyin" şeklinde konuştu.

Bir elinde makas, bir elinde mikrofon! Sıradaki şarkı tüm tıraş olanlara gelsin

“GENİŞ BİR REPERTUARI VAR”

Kuaförünün geniş bir repertuvarla hizmet verdiğini dile getiren bir başka müşteri de " Serkan abi sadece bir kuaför değil. Aynı zamanda Türkçe pop da söylüyor, rock da söylüyor. Hatta Cem Karaca bile söyledi. Herkesin, bir gün hiçbir sebep olmasa bile gelip bir çay ya da kahve içmesi gerekir" diye konuştu.

