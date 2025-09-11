Bir ili ayağı kaldıran çocuk! Ekipler dağda bile onu arıyor: Çok tehlikeli

Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çaldı. Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan çocuğun eşkali belirlendi, ekipler peşine düştü. Bir ili tedirgin eden çocuk ekipler tarafından dağda bile aranmaya başlandı.

ELİNDE SİLAHLARLA DAĞA KAÇTI

H.E. aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı. H.E'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda şüpheli H.E, için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 16 yaşındaki H.E'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.