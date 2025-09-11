Menü Kapat
25°
Bir ili ayağı kaldıran çocuk! Ekipler dağda bile onu arıyor: Çok tehlikeli

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk, poligondan iki adet tabanca ve 300 adet mermi çaldı. Yaşanan olayın ardından dağa kaçan çocuğu arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 09:21

ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çaldı. Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan çocuğun eşkali belirlendi, ekipler peşine düştü. Bir ili tedirgin eden çocuk ekipler tarafından dağda bile aranmaya başlandı.

Bir ili ayağı kaldıran çocuk! Ekipler dağda bile onu arıyor: Çok tehlikeli

ELİNDE SİLAHLARLA DAĞA KAÇTI

H.E. aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı. H.E'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda şüpheli H.E, için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 16 yaşındaki H.E'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bir ili ayağı kaldıran çocuk! Ekipler dağda bile onu arıyor: Çok tehlikeli
Bir ili ayağı kaldıran çocuk! Ekipler dağda bile onu arıyor: Çok tehlikeli
