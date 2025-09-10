Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bursa'da kırmızı ışıkta feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Bursa’da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete kamyon çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı...

Bursa'da kırmızı ışıkta feci kaza: Ölü ve yaralı var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 19:06

’nın ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete kamyon çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyreden Turhan E. idaresindeki kamyon, Bakırköy Mahallesi girişinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ata (44) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yere savruldu.

Bursa'da kırmızı ışıkta feci kaza: Ölü ve yaralı var!

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) ve oğlu E.A. (15), ağır olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunan E.A. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde tedbir alırken, kamyon sürücüsü Turhan E. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

