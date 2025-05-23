Bir kadın daha sevgilisi tarafından katledildi! 22 yaşındaki Dilruba bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin, 26 yaşındaki sevgilisi Burak İ. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. İşte detaylar...

Balıkesir dün gece korkunç bir cinayetle sarsıldı. Burak İ. ile sevgilisi Dilruba Elif Çetin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., Çetin’e bıçakla saldırdı. Daha sonra ise balkondan atlayarak olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğüs ve sırt bölgesinden bıçaklandığı belirlenen Dilruba Elif Çetin’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

CANİ SEVGİLİ YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Burak İ., kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada araç içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.