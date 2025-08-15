Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bir süredir haber alınamıyordu, gerçekler dehşete düşürdü!

Antalya'da kendisinden haber alınamayan ve bir süredir iş yerini açmayan şahıs, komşu esnafların dikkatini çekti. Bir süre sonra işyerinden kötü kokuların yayılmaya başlaması üzerine komşu esnaflar 112 Acil Çağrı merkezini aradı ve durumu bildirdi. Polis ekiplerinin işyerini araması sonrası yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. İşte korkunç ölümün detayları...

Bir süredir haber alınamıyordu, gerçekler dehşete düşürdü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 15:09

'da Saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 161 Sokak'ta bulunan mimarlık ve dekorasyon firmasına ait iş yerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerini bir süredir açmayan ve haber alınamayan Eşref İnci'nin (61) dükkanından kötü kokular yayılmaya başlaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bir süredir haber alınamıyordu, gerçekler dehşete düşürdü!

CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞILDI

Verilen adrese gelen ekipler kapının kilitli olmasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerden destek istedi. Savcılık talimatı ile kapının açılmasının ardından içeriye giren ekipler Eşref İnci'nin aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerinin üst katında cansız bedeni ile karşılaştı. Üzerinde kıyafetler bulunmayan ve 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen İnci'nin cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir süredir haber alınamıyordu, gerçekler dehşete düşürdü!

