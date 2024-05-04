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04 May 2024 12:13 - Güncelleme : 04 May 2024 12:14

Birçok ilde görülüyor! Nesli tehlike altında

Hatay'ın Belen ilçesinde 'Türk semenderi' olarak isimlendirilen nesli tükenmek üzere olan lekeli semender görüldü.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Birçok ilde görülüyor! Nesli tehlike altında

Hatay'ın Belen ilçesinde 'Türk semenderi' olarak da bilinen nesli tehlike altındaki lekeli semender, Soğukoluk Mahallesi'nde kırsal alanda bir kişi tarafından otların üzerinde korumada öncelikli olarak görüldü.

Ancak, semender bir süre sonra gözden kayboldu.

ADIYAMAN'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda Adıyaman’ın Tut ilçesi Havutlu köyünde vatandaşlar tarafından nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görülmüştü.

Birçok ilde görülüyor! Nesli tehlike altında - 1. Resim

Yağışlı ve sulak yerlerde görülen sarı benekli semenderin, habitat kaybı nedeniyle nesli tehlike altında olduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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