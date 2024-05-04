Birçok ilde görülüyor! Nesli tehlike altında

04 May 2024 12:13 - Güncelleme : 04 May 2024 12:14

Hatay'ın Belen ilçesinde 'Türk semenderi' olarak da bilinen nesli tehlike altındaki lekeli semender, Soğukoluk Mahallesi'nde kırsal alanda bir kişi tarafından otların üzerinde korumada öncelikli olarak görüldü.

Ancak, semender bir süre sonra gözden kayboldu.

ADIYAMAN'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda Adıyaman’ın Tut ilçesi Havutlu köyünde vatandaşlar tarafından nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görülmüştü.

Yağışlı ve sulak yerlerde görülen sarı benekli semenderin, habitat kaybı nedeniyle nesli tehlike altında olduğu biliniyor.