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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bitlis’te dondurucu soğukta meşaleli kayak festivali coşkusu: Halay çekerek kutladılar!

Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi nefes kesti. Etkinliğe katılanlar, kayak merkezinde müzik eşliğinde halay çekti. Hava kararınca, kayak merkezinin zirvesine çıkan sporcular, ellerindeki meşaleler ve Türk bayrağıyla birlikte aşağıya doğru kayak yaparak indiler…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 21:24

Bitlis'te düzenlenen "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" kapsamında, El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. Bitlis Belediyesince organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis Belediyesince El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar şarkılar eşliğinde halay çekti. Havanın kararmasıyla kayak merkezinin zirvesine çıkan sporcular, Türk bayrağı ve ellerindeki meşalelerle aşağıya indi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Dondurucu soğuğa rağmen kayak merkezine gelen vatandaşlar, sporcuların zirveden indiği sırada havai fişeklerin de atılmasıyla oluşan görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Sporcuların Türk bayrağını Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya teslim ettiği etkinlikte vatandaşlar renkli anlara tanıklık etti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"nde binlerce kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade eden Tanğlay, "Burada ikramlarımız oldu. İnsanlar hem kayak takımlarıyla hem de kızakla kayarak eğlendi. Aileler ve çocukları için çok güzel bir şenlik oldu. Sadece Bitlis ve ilçelerden değil, komşu illerden de misafirlerimizi ağırladık. Bitlis'te bu şenlikleri devam ettireceğiz. Etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Meşaleli gösteriyi Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, sporcular ve katılımcılar izledi.

Sıkça Sorulan Sorular

KAYAK SPORU NEDİR?
Kayak sporu, dağ yamaçlarına veya tepelere kar yağması sonucu oluşan kayak pistlerinde özel ekipmanlar kullanılarak yapılan bir spor çeşidi. Bu sporda sporcular kayak takımlarını giyerek kayak pistlerinin en üst noktasından aşağıya doğru hız kaybetmeden ve dengeleri bozulmadan kaymaya çalışıyor.
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