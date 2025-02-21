Bitlis’te karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardı!

İstanbul
Bitlis’te karlı yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti. Karakol Komutanlığı Timi, araç ve araç içerisinde bulunan 3 vatandaşı mahsur kaldıkları yerden kurtardı…
Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar nedeniyle araçları yoldan çıkarak mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti. İlçeden köylerine gitmekte olan vatandaşlar, Kısıklı köyü Kepenek mezrası mevkiinde aracın karda kayarak yoldan çıkması sonucu mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine Tatvan İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile İlçe Kaynarca Karakol Komutanlığı Timi olay yerine gitti. İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait iş makinesiyle jandarmanın yürüttüğü çalışma sonucu araç ve araç içerisinde bulunan 3 vatandaş mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.