Bitlis’te 'patpat' devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hizan ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yığınkaya köyünde seyir halindeki tarım aracı devrildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.