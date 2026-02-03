Böbreğinden 295 parça taş çıkarıldı! Boyutları 6 santimetreyi buluyor

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastaya yapılan tetkiklerde böbreğinde toplam boyutu yaklaşık 6 santimetreyi bulan çok sayıda taş bulunduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE 21 KEZ TAŞ CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ

Daha önce açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle toplam 21 kez taş cerrahisi geçiren hasta, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Tarım tarafından ameliyata alındı. Zorlu geçen ameliyatın ardından hastanın böbreğinden yaklaşık 295 parça taş çıkarıldı.

Hasta tedavi sürecinin sorunsuz tamamlanmasının ardından taburcu edildi.