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 | Bengül Arıca

Bodrum'da feci ölüm! Denize atladığı sırada boynu kırıldı! 18 gün sonra acı haber geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte sahilde vakit geçiren 36 yaşındaki Naim Sıdra denize atladığı sırada boynu kırıldı. Feci olay sonrası hastaneye kaldırılan genç yoğun bakımdaki 18 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

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Bodrum'da feci ölüm! Denize atladığı sırada boynu kırıldı! 18 gün sonra acı haber geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 12:48

Denize atlarken boynu kırılan 36 yaşındaki Naim Sıdra'dan acı haber geldi. Profesyonel dağcılık yapan ve aynı zamanda gönüllü olarak itfaiye ekiplerine destek veren Naim Sıdra, 17 Temmuz'da Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sahilde vakit geçirdi. Daha sonra serinlemek için denize atlamak isteyen genç adam atlayışı sırasında boynunu sert zemine çarptı. Olay yerindeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Sıdra için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıdra, 'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen Sıdra, ünitesinde tedavi altına alındı.

Bodrum'da feci ölüm! Denize atladığı sırada boynu kırıldı! 18 gün sonra acı haber geldi
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18 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç adam, kazadan 18 gün sonra, 4 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Sıdra'nın vefat haberi ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü oluşturdu. Naim Sıdra'nın, memleketi 'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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ETİKETLER
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#Yaşam
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