Bodrum'da ortalık karıştı! Taksicilerle VIP minibüs sürücüleri birbirine girdi! 150 taksici yolu kapattı

Bodrum'da taksicilerle VİP minibüs şoförleri birbirine girdi. Yolcu taşımacılığı nedeniyle müşteri alan bir taksi sürücüsü ile bölgede faaliyet gösteren VIP minibüsçüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce ortalık karıştı. Çıkan kavga sırasında diğer taksiciler telsiz anonslarıyla birbirlerine haber verince olay yerine 150 taksici geldi.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Taksiciler, Çökertme Caddesi'ni tamamen trafiğe kapatırken cadde savaş alanına döndü. Olayda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis bölgeye sevk edilirken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli olay yerine gelerek taksi şoförlerini ikna etti. Yapılan görüşmelerin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kavganın, VIP sürücülerinin, taksicilerin bölgeden müşteri almasına karşı çıkmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.