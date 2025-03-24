Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Bodrum'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Taciz iddiası kan dondurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydan gelen vahşette 53 yaşındaki Alaaddin Yıldız camcı dükkanında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Korkunç olayın ardından polis Yıldız'ın katilini Antalya’da yakalandı. Gözaltına alınan 19 yaşındaki zanlı suçunu itiraf ederek Yıldız’ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bodrum'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Taciz iddiası kan dondurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 11:50

Bodrum’da 20 Mart'ta meydana gelen vahşetin altında yatan sebep kan dondurdu. Camcı dükkanının sahibi 53 yaşındaki Alaaddin Yıldız arkadaşları tarafından dükkanında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin Yıldız’ın yanında çalışan Devran Hasan Değirmenci olduğu belirlendi.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüphelinin izini süren polis, yaklaşık yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Önce Denizli’ye, ardından Antalya’ya gittiği tespit edilen Değirmenci, Bodrum Asayiş Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı ile birlikte E.B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. isimli şüpheliler de gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Devran Hasan Değirmenci, suçunu itiraf ederek Yıldız’ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Cinayette kullanılan maket bıçağı da polis ekiplerince ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bodrum’da korkunç olay! Dükkanda boğazı kesilmiş halde bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uyardı, 7 ilde yağış bekleniyor! Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? 24 Mart hava durumu

Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
Bodrum’da 20 Mart'ta meydana gelen olayda camcı dükkanının sahibi 53 yaşındaki Alaaddin Yıldız arkadaşları tarafından boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.