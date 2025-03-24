Bodrum'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Taciz iddiası kan dondurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydan gelen vahşette 53 yaşındaki Alaaddin Yıldız camcı dükkanında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Korkunç olayın ardından polis Yıldız'ın katilini Antalya’da yakalandı. Gözaltına alınan 19 yaşındaki zanlı suçunu itiraf ederek Yıldız’ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. İşte detaylar...

Bodrum’da 20 Mart'ta meydana gelen vahşetin altında yatan sebep kan dondurdu. Camcı dükkanının sahibi 53 yaşındaki Alaaddin Yıldız arkadaşları tarafından dükkanında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin Yıldız’ın yanında çalışan Devran Hasan Değirmenci olduğu belirlendi.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüphelinin izini süren polis, yaklaşık yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Önce Denizli’ye, ardından Antalya’ya gittiği tespit edilen Değirmenci, Bodrum Asayiş Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı ile birlikte E.B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. isimli şüpheliler de gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Devran Hasan Değirmenci, suçunu itiraf ederek Yıldız’ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Cinayette kullanılan maket bıçağı da polis ekiplerince ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

