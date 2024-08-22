Boğaza takılan çekirdek kabuğu saatlerce uğraştırıyor! Bu yöntemle kurtulabilirsiniz: Bir yemek kaşığı yeter

22 Ağustos 2024 10:21 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:22

Elektriği bedavaya getireceğiniz yöntem! Biz çöpe atarken onlar kafayı çalıştırmış

Elektriği bedavaya getireceğiniz yöntem! Biz çöpe atarken onlar kafayı çalıştırmış

Sohbet ve eğlence esnasında çekirdek çitlemenin keyfi vazgeçilmez olsa da bazen tehlikeli sonuç ortaya çıkarabilir. Çekirdek kabuğunun yanlışlıkla boğaza kaçması saatlerinizi alabilir. Evde uygulanacak basit yöntemlerle çekirdek kabuğunu boğazınızdan çıkarabilirsiniz.

Reddit'te konuyla ilgili bir öneri paylaşıldı. Çekirdek kabuğunun çıkarılmasının oldukça kolay yöntemi var. Bir yemek kaşığı zeytinyağını ağzınıza aldıktan sonra çekirdek kabuğu boğazınızın hangi tarafında takılı kaldıysa, başınızı o yöne çevirin.

Yağı yavaşça yutarken öksürmeye çalışın. Öksürük sırasında oluşan hava basıncı kabuğun rahatça çıkarılmasını sağlayabilir.

ÇEKİRDEK KABUĞU İÇİN EKMEK İÇİ ETKİLİ OLABİLİR

Bir diğer yöntem ise ekmek ile kabuğu çıkarmak… Bir parça ekmeği hafifçe çiğneyin. Boğazınıza doğru yavaşça itin. Ekmek içi çekirdek kabuklarını ve diğer küçük nesneleri boğazınızdan temizleyebilir.

Ekmek içi, balık kılçığı gibi küçük nesnelerin çıkarılmasında da oldukça etkilidir.

SAKİN KALIP ÖKSÜRÜN

Boğaza bir şeyin kaçması ciddi bir duruma neden olabilir. Bu tip durumlarda önce sakin kalmayı öğrenin. Kuvvetli öksürük küçük nesnelerin çıkmasına yardımcı olabilir.

Heimlich Manevrası tıkanan nesneyi dışarı atmanıza yardımcı olabilir. Bu yöntemler işe yaramazsa acil 112’yi arayın!