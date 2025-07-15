Boğulmak üzere olan adamla cankurtaranı vatandaş kurtardı

Kastamonu Cide'de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 64 yaşındaki adam, son anda vatandaşlar tarafından tekneyle kurtarıldı. Adamı kurtarmak isteyen cankurtaran da tehlike atlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için denize giren M.T. (64), akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANKURTARAN DA TEHLİKE ATLATTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahilde bulunan Onur Sarı, Ramazan Yıldız ve Ozan Okur isimli vatandaşlar da kendi tekneleriyle vatandaşı kurtarmak için denize açıldı. Vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren M.T.'yi kurtararak sahile çıkarttı. M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşı kurtarmak için botla denize açılan can kurtaran da dalga sebebiyle tehlike yaşadı. Can kurtaran botu da vatandaşlara ait tekneyle çekilerek sahile götürüldü.