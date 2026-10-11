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Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:51

Boks makinesi yerine duvarı yumrukladı: "Yanlış bir insanı düşündüm, fazla geldi"

Edirne’de boks makinesine yumruk atmak isteyen bir genç, ıskalayınca tırtıklı duvarı yumrukladı. Eli kesilen genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşadığı şansız olayı anlattı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Boks makinesi yerine duvarı yumrukladı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:51

’de Zübeyde Hanım Caddesi’nde eğlenmek amacıyla boks makinesine yumruk atmak isteyen öğrencisi Kerem Okyay, yumruk makinesine vuracağına duvarına vurdu. 

Elinden yaralanan genç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Boks makinesi yerine duvarı yumrukladı: "Yanlış bir insanı düşündüm, fazla geldi"

Sağlık ekipleri, Okyay’ın elindeki kesiklere ambulansta müdahale etti. Yaşadıklarını anlatan genç, yumruğunu duvara vurduğu anı esprili bir dille ifade etti.

"YANLIŞ BİR İNSANI DÜŞÜNDÜM, FAZLA GELDİ"

Yaşadığı olayı anlatan Kerem Okyay, "Hızımı alamayıp şu yandaki tırtıklı duvara geçirdim. Sonrasında zaten yarıldı. İzi var zaten, şuraya ve şurada kan lekeleri var. Sonrasında kan akmaya başladı. Anlık yanlış bir insanı düşündüm. O insanı düşününce de fazla geldi. Öyle hallettik bakalım. Kırık yok gibi inşallah. Tabii yarın sabah belli olacak, yarın sabah anlarız" dedi.

Boks makinesi yerine duvarı yumrukladı: "Yanlış bir insanı düşündüm, fazla geldi"

Boks makinesini kullanacak kişilere de uyarıda bulunan Okyay, "Bu makineyi kullanacak arkadaşlara bir tavsiyem, vururken bu yandaki tırtıklı duvara çok dikkat etsinler çünkü çok yakınında. Aman diyeyim böyle bir şey yaşamasınlar" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#edirne
#trakya üniversitesi
#ambulans
#Zübeyde Hanım Caddesi
#Kerem Okyay
#Yaşam
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