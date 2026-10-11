Tezgahtarı sahte altınla oyaladı: Kocaeli'deki pişkin kuyumcu hırsızı güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi kuyumcuya elinde sahte çeyrek altın ile gelerek altın kolye almak istediğini söyledi. Tezgahtarı oyalayan şüpheli, daha sonra bilekliklere bakmak istediğini söyledi. Kuyumcunun dalgınlığından yaralanan şahıs, tezgâhta duran altın bilekliği el çabukluğu ile çaldı ve çalışanların ellerindeki altının sahte olduğunu tespit etmeye çalıştığı sırada iş yerinden ayrıldı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.