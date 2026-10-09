Beyoğlu'nda camide içi euro ve dolar dolu çanta çalındı! 620 dakikalık kayıtlar hırsızı ele verdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'ndeki bir camide 4 Ekim’de bir hırsızlık olayı yaşandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine çalışma başlattı.

620 DAKİKALIK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Polis ekipleri, bir şahsa ait içerisinde 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali olan çantanın çalındığını belirlendi. Polis ekipleri, 24 farklı iş yerinden 620 dakikalık kamera kaydının incelenmesi neticesinde şüphelinin E.Ş. (41) olduğunu tespit etti.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Şüpheli, Esenler ilçesindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 bin euro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 TL, 2 adet cep telefonu, 1 adet akıllı saat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Adreste ele geçirilen ruhsatsız tabancanın sahibi Y.B. (45) isimli kadın da gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık yaptığı belirlenen E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.