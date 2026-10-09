Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 01:20

Beyoğlu'nda camide içi euro ve dolar dolu çanta çalındı! 620 dakikalık kayıtlar hırsızı ele verdi

Beyoğlu’nda camide içinde 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali olan çanta çalındı. Polis ekipleri, 620 dakikalık kamera kayıtlarını tarayarak hırsızı tespit edip gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 01:20

İstanbul'un ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'ndeki bir camide 4 Ekim’de bir olayı yaşandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine çalışma başlattı. 

620 DAKİKALIK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Polis ekipleri, bir şahsa ait içerisinde 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali olan çantanın çalındığını belirlendi. Polis ekipleri, 24 farklı iş yerinden 620 dakikalık kamera kaydının incelenmesi neticesinde şüphelinin E.Ş. (41) olduğunu tespit etti. 

Beyoğlu'nda camide içi euro ve dolar dolu çanta çalındı! 620 dakikalık kayıtlar hırsızı ele verdi

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Şüpheli, Esenler ilçesindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 bin euro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 TL, 2 adet cep telefonu, 1 adet akıllı saat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Adreste ele geçirilen ruhsatsız tabancanın sahibi Y.B. (45) isimli kadın da gözaltına alındı. 

Beyoğlu'nda camide içi euro ve dolar dolu çanta çalındı! 620 dakikalık kayıtlar hırsızı ele verdi

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık yaptığı belirlenen E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Belediye başkan yardımcısında rekor gayrimenkul: Üzerine kayıtlı tam 1630 taşınmaz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı
ETİKETLER
#hırsızlık
#Beyoğlu
#eş
#Y.b
#Kocatepe Mahallesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.