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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:20

Yahşihan Belediyesindeki soruşturmada dev operasyon: Binlerce taşınmaz ve lüks araçlara el konuldu

Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki ilde operasyonun düğmesine basıldı. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 2 bin 32 taşınmaza ve lüks araca el konuldu. Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.'nin ikametinde yapılan aramada ele geçirilenler şoke etti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:20

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki ilde 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda ele geçirilenler şoke ederken, 2 bin 32 taşınmaza ve lüks araca el konuldu.

Yahşihan Belediyesindeki soruşturmada dev operasyon: Binlerce taşınmaz ve lüks araçlara el konuldu

TAŞINMAZLARA EL KOYMA TEDBİRİ UYGULANDI

Operasyon kapsamında vekâleten Yahşihan Belediye Başkanı A.D. adına kayıtlı 11, Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y. adına kayıtlı bin 630, Belediye Encümen Üyesi F.D. adına kayıtlı 32 ve Belediye Encümen Üyesi Ö.H. adına kayıtlı 22 taşınmaza el konuldu. Soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen eski İmar Müdürü U.B.'yle bağlantılı olarak da işlem yapıldı. Bu kapsamda E.B. adına kayıtlı 83, A.D. adına kayıtlı 122, C.D. adına kayıtlı 122 taşınmaza el konulurken, C.D. adına kayıtlı 1 Porsche marka otomobil ile A.Ö. adına kayıtlı 9 taşınmaz ve 1 Mercedes-Benz marka lüks jip hakkında da el koyma tedbiri uygulandı.

Yahşihan Belediyesindeki soruşturmada dev operasyon: Binlerce taşınmaz ve lüks araçlara el konuldu

BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ 

Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.'nin ikametinde yapılan aramada seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 laptop, 1 harici hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. S.S.Y.'nin üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı belirlendi.

İLK OPERASYONDA 37 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞTI

Soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026'da 4 ilde düzenlenen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 16 şüpheli hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın, son operasyonda elde edilen maddi ve dijital delillerin mevcut soruşturma dosyalarıyla birlikte değerlendirilmesi suretiyle çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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ETİKETLER
#Yahşihan Belediyesi
#U.b.
#A.d.
#Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
#S.s.y.
#Gündem
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