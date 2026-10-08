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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:31

Böcek ilacına gerek kalmıyor! Pencerenin önüne bunu koyan örümcek görmüyor

Ekim ayının gelmesiyle birlikte havalar biraz serinlemesine karşı böcekler ve örümcekler de sıcak yerlere geçmeye başlıyor. Pencere kenarı, balkon kapıları ve evin daha az kullanılan köşeleri derken evin her yerini yavaş yavaş istila ediyorlar. Bizde sizin için örümcek hareketliliğini azaltma konusunda yardımcı olacak doğal yöntemi sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Böcek ilacına gerek kalmıyor! Pencerenin önüne bunu koyan örümcek görmüyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:31

Pencere, balkon ya da evin başka yerlerinde sıklıkla karşılaştığımız örümcek ya da böcekler Ekim aylarının gelmesiyle birlikte sıcak yerlere kaçarak evlerde bu alanlara giriyorlar. Bir zaman sonra orada istilaya başlıyorlar. Evinde örümcek görmek istemeyenler ise hemen ilaçlarına sarılıyorlar. Ancak artık yeni ve doğal yöntem sayesinde evinize değil örümcek, kötü olan hiçbir böcek evinize giremeyecek.  İşte detaylar…

BÖCEK İLACINA GEREK KALMIYOR!

Ekim ayının gelmesiyle birlikte çoğu evlerde böceklenmeler daha sıklıkla görülüyor. Çünkü havaların iyice soğumasıyla birlikte dışarıda olan böceklerin evlere girmesine neden oluyor. Hal öyle olunca da hemen kimyasal içerikli spreyler çoğu zaman böcekleri sadece uzaklaştırmaya neden oluyor.

Böcek ilacına gerek kalmıyor! Pencerenin önüne bunu koyan örümcek görmüyor

Ancak yüzyıllardır süre gelen bir yöntem sayesinde evininiz de böceklenmeye karşı önlem alabilirsiniz. Nanenin keskin kokusu böceklerin hiç ama kokusunu asla sevmeyen böcekler, naneyi aldıkları zaman böceklerin ve örümcekleri belirli bir bölgeden uzaklaraşarak sizlere güzellik sunuyor.

Böcek ilacına gerek kalmıyor! Pencerenin önüne bunu koyan örümcek görmüyor

Bunun için pencere yanına küçük bir kase yardımıyla naneleri yerleştirmek mümkün. Yerleştirirken saksıların içericisine ya da yanlarına konulan naneli saksılar ya da uçucu yağlar, pencerenin yüzeyine doğrudan ulaşabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de uçucu yağların cama hemen sürülmemesi. Çünkü adı üstünde uçucu yağ olmaları nedeniyle hem kokusu gidebilir ya da leke yapabilir.

Böcek ilacına gerek kalmıyor! Pencerenin önüne bunu koyan örümcek görmüyor

Burada amacımız böcekleri öldürmek olmuyor, amaç eve ya da bahçemize böceklerin gelmesini engellemek oluyor. Pencere kenarlarını kesinlikle temiz tutmalıyız çünkü temiz olmayan pencere kenarları örümcek ya da böcekler için besin kaynağı olabilir. Bu sebeple de kapı ve kenar boşluklarını mümkün olduğunda kapatılması, eve giren böceklerin sayısını azaltır.

Böcek ilacına gerek kalmıyor! Pencerenin önüne bunu koyan örümcek görmüyor

PENCERENİN ÖNÜNE BUNU KOYAN ÖRÜMCEK GÖRMÜYOR

Yukarıda saydığımız yöntemler bir işe yaramıyorsa kimsenin bilmediği bir yöntem daha yer alıyor. Nane yaprağını, yağını ya da kendisini kullanmanıza rağmen halen daha evlerdeki böceklerin gitmediğini görürseniz, pencerenin önüne bunu koyduğunuz zaman örümcekler bir daha evde görünmüyorlar.

Böcek ilacına gerek kalmıyor! Pencerenin önüne bunu koyan örümcek görmüyor

Nane ve lavanta gibi kesin kokuları genellikle pamuk gibi bir şeyin üzerine dökülüp etrafa bırakılırsa böceklerin eve dağılmasına önlem almış olursunuz. Yağların pamuk toplarına damlatılarak örümceklerin giriş ya da çıkış yerlerine koyarsanız böceklerden evininizin düzeldiği göreceksiniz.

Böcek ilacına gerek kalmıyor! Pencerenin önüne bunu koyan örümcek görmüyor

Ayrıca örümcekler ev içerisinde istenmeyen canlılar olarak görülse de ev ekosisteminde tamamen olumsuz bir rol değiller. Sinek, güve ya da bazı küçük böcekleri gibi diğer böceklerle beslenebiliyorlar. Bu beslenme sonrası örümcekler de büyümü ya da çoğalma görürseniz korkmayın. Örümceklerin genellikle de evlerin belli başlı yerlerinde durması da onların o taraflardan geldiğini ya da beslenmesi için önemli noktalardan biri oluyor.  

Böcek ilacına gerek kalmıyor! Pencerenin önüne bunu koyan örümcek görmüyor

Evinizde hiç böcek olmasın ya da böcek sevmeyen kişiler pencerelerini her zaman açık bırakılmamalıdır. Pencerelere sineklik takılmalıdır. En önemlisi de pencere kenarlarının her zaman temiz olması gerektiği biliniyor.

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#böcek
#lavanta
#örümcek
#pencere
#Nane
#Keşfet
#Mavi Kadin
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