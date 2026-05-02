Olay, Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ve Ç.G. (27), konuşmak üzere cadde üzerine çağrıldı. Buluşma noktasına gelen araçtan inen E.C., hiç vakit kaybetmeden F.K. ve Ç.G.’nin ayaklarına doğru ateş açtı. Meydana gelen silahlı saldırı sonucu F.K. ve Ç.G. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Silahı ateşleyen E.C. ve olay esnasında yanında bulunan B.K. ile O.S., geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bolu'da konuşmaya çağırdıkları gençleri vuran 3 şüpheli yakalandı Bolu'da konuşmak üzere çağrılan iki genç, ayaklarına ateş açan üç şüpheli tarafından yaralandı ve sonrasında polis takibi sonucu yakalandı. Olay, Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. F.K. (22) ve Ç.G. (27) ayaklarından vurularak yaralandı. Silahı ateşleyen E.C. ve olayda yanında bulunan B.K. ile O.S. kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, birinin durumu ağır. Şüpheliler, uzun süren kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Uzun süren kovalamaca sonucu yakalandılar

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şahısların izini sürdü. Polis ekiplerinin uzun uğraşları ve yaşanan kovalamaca sonucunda, tetiği çeken E.C. ile yanındaki B.K. ve O.S. dün gece saatlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.