Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Bomba değil, doğal gaz patlaması! Sokak savaş alanına döndü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gerçekleşen doğal gaz patlaması, sokağı savaş alnına çevirdi. 1 kişinin hafif yaralandığı patlamada daireden fırlayan korkuluk demirleri nedeniyle bazı araçlar ve sokak üzerindeki bir bina zarar gördü.

Bomba değil, doğal gaz patlaması! Sokak savaş alanına döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 17:09

Ataşehir’de 3 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması gerçekleşti. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri hızla gelirken, dairede bulunan ve patlamanın etkisiyle yaralanan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu.

Bomba değil, doğal gaz patlaması! Sokak savaş alanına döndü

Dairenin mutfak kısmında meydana gelen patlamanın etkisiyle sokağa ve karşısındaki binanın bahçesine korkuluk demirlerinin savrulduğu ve maddi hasar verdiği görüldü. Polis ekipleri tarafından patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bomba değil, doğal gaz patlaması! Sokak savaş alanına döndü


“GÜM DİYE BİR SES DUYDUM”

Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki apartmanda oturan bina sakini Nurettin Ekeman yaşanan olayı, "Banyoya girmeye hazırlanırken 'Güm' diye bir ses duydum. Sonrasında yığınların sesini duydum. Ne olduğunu anlamak için camdan dışarı baktığımda patlama olduğunu ve karşı daire duvarlarının yıkıldığını, korkuluk demirlerinin ve parmaklıkların dışarı doğru savrulduğunu gördüm. Sonrasında birkaç arkadaşımla birlikte yangın tüpleriyle olay yerine müdahale ettik. İçeride ev sahibi diye bildiğim bir arkadaşım vardı, olay anında 'Kimse yok mu' diye bağırdı, biz o arkadaşı gördük evde sadece kendisi vardı. Saçları hafif yanık şekildeydi, çok şükür kendisi sağdı. Ondan sonra kendisini ambulansa teslim ettik, sonrasında da zaten ambulans ve polis olay yerine intikal etti" ifadelerini kullandı.

Bomba değil, doğal gaz patlaması! Sokak savaş alanına döndü
#Yaşam
