Boşanma aşamasındaki eşinin arabasına çarptı! Genç kadın hastanelik oldu

Samsun Bafra'da yaşanan olay, Altınyaprak Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyreden otomobilin sürücüsü Avukat A.K., önünde giden boşanma aşamasındaki eşi F.S.K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.S.K.'nin aracı bir süre sürüklendi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre çarpmanın ardından araçtan inen avukat, eşini darbetmek istedi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle F.S.K., güvenlik amacıyla yakındaki bir iş yerine alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadın, avukat eşinden şikayetçi oldu. Avukat K.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.